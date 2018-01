Gabriela Cristea, data afara de la Kanal D? Ce se intampla cu Bianca Dragusanu

Cea care a aparut la carma emisiunii a fost tot Bianca Dragusanu, iar surse din cadrul trustului Kanal D ar fi marturisit ca Gabriela Cristea ar fi fost pusa pe liber.”Bianca Drăguşanu rămâne prezentatoare la ”Te vreau lângă mine”, nu se mai întoarce Gabriela Cristea. Şefii i-au pregătit şi o surpriză: un decor nou! Gabriela spera să revină pe micul ecran şi chiar a fost de vreo patru ori la discuţii cu turcii, însă degeaba. Mai mult decât atât, şefii Kanal D au băgat 100.000 de euro în noul decor, care a fost conceput astfel încât să i se potrivească Biancăi. E un decor de vis! A fost o mega-surpriză pentru ea. Bianca i-a convins pe şefi că merită să rămână cu audienţele şi disciplina ei, pentru că este foarte punctuală şi pentru că s-a dedicat proiectului pe care l-a avut pe mâini în ultimele luni”, au declarat surse din apropierea celor două pentru cancan.ro.Gabriela Cristea a dezmintit insa la scurt timp informatiile aparute in presa.”Toate speculatiile aparute in ultima vreme nu au nici un fundament. Nu s-a pus vreodata problema sa revin de saptamana aceasta intr-un proiect de televiziune pentru ca sunt inca in concediu medical prenatal si mai am cateva zile bune din acest concediu de care vreau sa beneficiez in favoarea fiicei mele. La sfarsitul lunii imi expira acel concediu si atunci voi lua decizii legate de intoarcerea mea in televiziune”, a declarat Gabriela Cristea.