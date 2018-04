Gabriela Cristea, din nou insarcinata? Anuntul vedetei

Gabriela a marturisit ca se gandesc deja la cel de-al doilea copil, mai ales ca aceasta a crezut, de curand, ca este din nou insarcinata."Marturisim in premiera ca luna trecuta am crezut ca am comis-o (n.r. ca a ramas insarcinata). Am simtit din nou emotiile alea... si daca e sa se intample... e foarte bine! Nici nu mai am curaj sa ii cer lui Dumnezeu inca o data... sunt atat de multumita si de implinita cu tot ce am primit", a spus Gabriela Cristea in cadrul emisiunii, potrivit wowbiz.ro. "Mai trebuie sa lucrez, nu fortam lucrurile. Ne dorim inca unul... sa fie distanta de un an intre ei", a completat Tavi Clonda.