Gabriela Cristea ii da lovitura de gratie Biancai Dragusanu. Ce emisiune va prezenta la Antena Stars

Prezentatoarea TV a semnat un contract cu Antena Stars, iar de la 1 mai va prezenta o noua emisiune. Se pare ca show-ul va fi tot unul matrimonial, in genul emisiunii "Te vreau langa mine".Mai mult, emisiunea prezentata de Gabriela Cristea va fi la aceeasi ora cu cea de la Kanal D. Astfel, cele doua vedete se vor bate pentru audienta.Gabriela Cristea nu s-a lasat cu una cu doua dupa ce a fost data afara de la Kanal si se lupta cu reprezentantii postului turcesc prin tribunale, caci ea i-a dat in judecata pentru ca nu au primit-o inapoi.Gabriela Cristea primeşte pe mână spaţiu de emisie la Antena Stars cu tot cu trupa soţului ei, Tavi Clonda, care va cânta în platou. Prima ediţie a noului show va fi difuzată live, cel mai probabil la 1 mai, noteaza click.ro."Gabriela era de mai mult timp în negocieri cu mai multe posturi tv. A acceptat ce i-au propus cei de la Antena Stars, pentru că ea a pus condiţia să vină la pachet cu soţul ei. Nu va mai avea nici pe departe salariul din Kanal d, căci postul din Băneasa nu are bugete atât de mari pentru angajaţi, dar ambii au loc de muncă şi cel mai important lucrează din nou, aşa cum şi-au dorit, împreună", au declarat pentru Click! surse din interiorul postului.