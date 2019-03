Gabriela Cristea, in pericol. Este speriata ca va pati si ea la fel ca Andreea Balan

Gabriela Cristea are trombofilie si din aceasta cauza nu poate sa nasca natural. De asemenea, nu este exclus sa prezinte riscuri in timpul nasterii, si vazand ce a patit Andreea Balan, acum este foarte speriata, insa are speranta ca totul va decurge asa cum trebuie.„Eu am un profil care se apropie mai degrabă de ce i s-a întâmplat Andreei. Am un an și cinci luni distanță între cele două operații de cezariană. De aceea merg destul de des la medic. Andreea a trecut cu greu și o felicit!În cazul meu, apropos de ce spunea Andreea, am fost avertizată încă de la prima vizită la medic ținând cont de mai mulți factori. Eu am 44 de ani și nu trebuie să uit acest aspect. Eu am o trombofilie și am avut recomandarea medicului să fac cezariană.Nu voiam să nasc natural la prima naștere, dar am avut recomandarea medicului să nu fac asta. Sunt extrem de monitorizată, deoarece urmează să nasc în doar câteva zile” a spus Gabriela Cristea, potrivit evz.ro.