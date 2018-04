Gabriela Cristea, interdictie pentru preot la botezul fiicei sale

Pentru ca ii este foarte teama de accidente neprevazute, vedeta i-a cerut preotului sa nu o scufunde pe fetita ei in cristelnita.“Este un botez traditional, nu am vrut sa schimbam ceva sau sa nu respectam traditiile. Nu am nici superstitii, doar una singura, desi nu pot spune ca e chiar superstitie. Am vorbit cu preotul sa nu o bage pe Victoria cu capul in cristelnita, doar sa o ude putin. Este și destul de mare, oricum, ca sa fie scufundata, și nu-mi doresc chestia asta. Știu ca și ei sunt cumva precauti, din cauza unor accidente neașteptate, dar nu am vrut sa stabilesc asta de la bun inceput. Slujba va fi la biserica de la noi din localitate, locuim in Corbeanca, iar petrecerea la un restaurant din nordul Capitalei”, a declarat Gabriela Cristea pentru viva.ro. Deși mai sunt doar cateva zile pana la marele eveniment, Gabriela Cristea marturiseste ca nu știe cu ce se va imbraca, la botez: „Am tinut dieta, dar nu am slabit atat de mult cat mi-am dorit. Iar de Paște am mancat de toate, nu am putut sa ma abtin. Oricum, mai sunt cateva zile, timp in care mai am timp de regim. Ma gandeam sa tin ceva hiperproteic, dar mi-e cam frica de efectele secundare. Ca sa nu mai spun ca aveam o rochie pregatita și nu pot a o port, intrucat nu ma incape”, a mai spus Gabriela Cristea.