Gabriela Cristea: "Nu stiu cand imi voi recapata corpul"

“Nu imi vine sa ma dezlipesc de ea niciodata, atat de mult o iubesc! Ma gandesc chiar sa o iau cu mine la serviciu atunci cand voi reveni pe micul ecran, atat de mult sunt atasata de ea! Este minunea mea si ii multumesc lui Dumnezeu zilnic ca mi-a dat sansa sa o stranga la piept! In sfarsit, acum, pot spune, cu mana pe inima, ca sunt un om implinit”, a povestit, emotionata, prezentatoarea TV pentru WOWbiz.ro.“M-am adaptat mult la noua postura, aceea de mama! Iar intrebarea de baza pe care le-am pus-o tuturor femeilor pe care le cunosc si au copii mai mari a fost aceea… “cand o sa-mi recapat corpul?” Si…toata lumea se uita asa crucis la mine si toata lumea imi spune, “hei, deja tu nu mai contezi”! Matusa lui Tavi a avut chiar o replica foarte buna si mi-a zis “o sa-ti recapeti corpul cand o sa te obisnuiesti cu noul statul, pentru ca de fapt nu se va mai schimba niciodata nimic, toate vor ramane asa”! In consecinta, pot sa spun si am realizat acest lucru, tu nu mai contezi, prioritar este copilul si daca el te lasa sa faci ceva bine, daca nu, asta e, te consolezi cu ideea si mergi mai departe! Nu inseamna ca acumulezi frustrari, ca nu ai cum, inseamna doar ca trebuie sa-ti reconfigurezi viata!”, a declarat Gabriela Cristea, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.