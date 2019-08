Gabriela Cristea: "Nu voi merge la inmormantarea lui Marcel Toader"

Potrivit marturisirilor facute de amicul omului de afaceri, Marcel Toader a picat cu capul pe masa, in timp ce butona telefonul mobil. Din pacate, medicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru el.Marcel Toader a avut o viata tumultuoasa, mai ales pe plan sentimental. El a trecut prin sase divorturi. Ultima femeie de care s-a despartit a fost cantareata Maria Constantin. Inainte de casnicia cu artista, Marcel Toader a fost casatorit intre 2008-2013 cu realizatoarea TV Gabriela Cristea, de care s-a despartit cu mare scandal.Chiar în urmă cu ceva vreme, Gabriela Cristea îi reproșa în continuare lui Marcel Toader că are să îi dea o sumă semnificativă de bani, mergând chiar și în instanță să-și recapete bunurile. Marcel Toader a dat-o în judecată pe fosta lui parteneră, invocând motivul că trebuia să își recupereze o mașină de la aceasta.Se pare că Gabriela nu mai are nicio urmă de simpatie pentru cel ce i-a fost partener, având în vedere că aceasta a explicat că nu-și dorește să meargă la înmormântare, având familia ei de care trebuie să se îngrijească.„Eu am familia mea, nu mai aveam nimic de împărțit cu el. Știu că a mai avut în infarct în 2012. Dar nu știu ce a mai făcut apoi... Nu o să merg la înmormântare”, a mărturisit, pentru spynews.ro, Gabriela Cristea.