Gabriela Cristea, prima declaratie despre concedierea de la Kanal D: "Sunt socata"

Surse din cadrul trustului Kanal D ar fi marturisit ca vedeta nu ar mai fi dorita si ca la carma emisiunii ar urma sa ramana Bianca Dragusanu.Gabriela Cristea a marturisit insa ca este socata de ceea ce scrie in presa si ca nu a fost anuntata de nimeni ca ar fi fost data afara."Nu s-a discutat acest aspect, sunt șocată de ce se scrie în presă. Eu nu am ieșit din acest concediu, vreau să mă bucur de această perioadă. Concediul este de doi ani, însă nu voi sta atât de mult.Eu pot să vorbesc în numele meu, însă nu pot să vorbesc în numele altora. Dumnezeu e mare și El hotărăște ce e mai bine pentru mine și pentru ce trebuie să mi se întâmple în viață. Eu nu pot să spun ce voi face mâine.Ca în orice stație de televiziune, şi la Kanal D există niște studii de piață, acum vom vedea ce contează. Ceea pot să spun este că orice program am luat pe mână, l-am crescut. Nu m-a deranjat niciodată când altcineva mi-a luat locul, ci doar atunci când cifrele au scăzut. Am așa, o mică pretenție tacită, din partea celor care au preluat de la mine, măcar să rămână la același nivel", a declarat Gabriela Cristea intr-un interviu pentru click.ro.