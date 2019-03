Gabriela Cristea, probleme dupa cea de-a doua nastere

Prezentatoarea a marturisit ca este foarte obosita, pentru ca se trezeste din 3 in 3 ore, ca sa o alapteze pe micuta Thea Iris Selena. Dar incearca sa se descurce cu ambele fetite."Cu caputul mai greu, dar in rest e ok. Din cauza oboselii suntem super stresati, dar o sa ne treaca. Totul a mers foarte bine, a fost mai bine decat la prima operatie, m-am simtit mai bine si am fost mai vesela si mai constienta in timpul interventiei", a povestit Gabriela Cristea pentru emisiunea "Xtra Night Show"."Ma simteam foarte bine, eram vioaie, vesela, eram plina de energie dar nu m-a tinut asta decat o noapte dupa operatie, pentru ca echipa de acolo mi-a pus copilul in brate si mi-a zis ca trebuie sa alaptez o data la 3 ore, inclusiv noaptea. Din momentul ala s-a instalat starea de oboseala si oboseala se cronicizeaza pe zi ce trece. Chiar am intrebat-o pe doamna doctor daca pot sa iau ceva vitamine, energizante. Ma simt foarte slabita, am senzatia ca nu am dormit de vreo 5 ani. Dar mi-a zis sa stau linistita, ca o sa ma obisnuiesc. Copilul o sa intre in normal si se va renunta la o masa de noapte".