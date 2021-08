Gabriela Cristea, schimbare spectaculoasa! Ce interventie estetica si-a facut. Fanii au felicitat-o

Foarte deschisa si mereu sincera, Gabriela le-a explicat fanilor sai cum a decurs interventia si de ce a luat aceasta decizie.„Dragilor, am primit multe întrebări despre intervenția cu acid hialuronic de la nivelul buzelor. Da, am făcut o astfel de intervenție în urmă cu 2 săptămâni și sunt foarte mulțumită. Am optat pentru 0,5 ml (adică minim) și vă las aici o poză făcută la 3-4 zile de la intervenție când încă rezultatele nu erau finale. Acum, buzele mele sunt simetrice și naturale, dar nu mi-a displăcut nici perioada de când e făcută poza, când buzele mele aveau mai mult volum. Poza este fără niciun filtru, doar machiaj și lumină”, a mărturisit prezentatoarea de televiziune pe Instagram.