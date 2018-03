Gabriela Cristea si Tavi Clonda au facut marele anunt

Botezul Victoriei va avea loc imediat dupa Paste, iar tatal sau, Tavi Clonda, planuieste sa cante el insusi: “Nu am amanat botezul, e chiar mai repede decat ne asteptam. Da. Am stabilit data, în sfarsit. Este pe 14 aprilie. Nu avem toate detaliile, dar macar stim data, ca sa putem sa facem invitatiile. Cred ca o sa cant si eu. Tema este ‘Traieste-ti visul’ si culoarea aleasa este mov”, a declarat Tavi Clonda, sotul Gabrielei Cristea, la Kanal D.