Gabriela Cristea va naste mai devreme. De ce nu poate duce sarcina pana la termen

Gabriela Cristea este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Aceasta mai are o fetita, Victoria, in varsta de aproape doi ani si urmeaza sa mai aduca pe lume o fetita. Din pacate insa, prezentatoarea tv a facut un anunt trist. Aceasta este nevoita sa nasca prematur deoarece are probleme cu sarcina."Eu nasc in martie, pe undeva pe la jumatate… Eu va trebui sa nasc mai repede pentru ca n-am doi ani intre cezariene (…) cu doua-trei saptamani mai devreme" a spus Gabriela Cristea, potrivit spynews.ro.Aceasta nu este singura problema intampinata de Gabriela Cristea. Aceasta a mai avut si probleme din cauza larigintei, dupa care si-a revenit cu greu."Singurul lucru care pe mine m-a salvat a fost ca am facut aerosoli cu ser fiziologic… intr-o noapte, cand nu puteam sa respir, Tavi s-a ridicat si mi-a zis sa ma duc sa beau o tuica si sa vin inapoi… Eu am crezut ca o sa ma tina si pe mine doua zile, dar nu! A fost virala treaba si initial a avut-o Victoria, dar o forma usoara. Dupa care Tavi a facut o forma, dar nu la fel cum am avut-o eu. Lui i-a trecut in cateva zile", a mai adaugat Gabriela Cristea, pentru sursa citata.