Gabriela Cristea, veste uriasa. Este insarcinata pentru a doua oara

Vestea a dat-o chiar sotul vedetei Tavi Clonda, care s-a laudat in grupul de prieteni ca este foarte fericit si ca va deveni tatic din nou.Spre deosebire de tăticul Tavi Clonda, care s-a nu putut abţine şi a împrăştiat vestea printre cunoscuţi, Gabriela Cristea a fost mult mai discretă. Ea şi-a anunţat doar şefii că este însărcinată.Gabriela Cristea a incercat ani la rand sa ramana insarcinata cu primul sau copil, iar vestea ca acum este din nou insarcinata o face extrem de fericita. Tavi Clonda si Gabriela Cristea si-au dorit cu ardoare al doilea copil. Din pacate insa, Gabriela Cristea a mai pierdut o sarcina."Ne-a rupt sufletul in doua! Dar da, se mai intampla. Nu sunt nici prima si nici ultima femeie din lume care pierde o sarcina", a declarat Gabriela Cristea in interviul live pentru revista Viva."Eu am tot sperat la o minune. Am sunat-o pe doctorita mea si mi-a spus ca se intoarce in Bucuresti abia peste cateva zile. Eu nu voiam sa merg la alt doctor, tot speram intr-o minune. Imi amintesc ca aveam dureri groaznice. Imi gasisem o pozitie, stateam in patru labe pe covor de durere, iar Tavi se uita neputincios la mine", a povestit Gabriela Cristea.