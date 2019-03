Gabriela Firea a fost operata de urgenta

Edilul a facut acest anunt pe o retea de socializare si a marturisit ca a fost supusa unei interventii pentru remedierea unei afecțiuni a aparatului gastro-intestinal.”Mulțumesc mult medicilor și întregului personal medical de la Spitalul Cantacuzino unde am fost investigată și operată, cadrelor medicale de la Spitalele Colentina și Sanador unde am facut mai multe analize medicale în ultima perioadă, precum și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Am trecut printr-un moment greu, însa grija cu care am fost înconjurată m-a ajutat enorm și mi-a sporit încă o data încrederea în personalul medical din România, care merită tot respectul și aprecierea noastră. Sper ca recuperarea mea să fie cât mai rapidă, pentru a-mi putea continua munca la Primăria Capitalei la întreaga capacitate fizică.Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături cu un gând bun!”, a transmis Gabriela Firea. În luna ianuarie, edilul a anunțat că a ajuns la spital, în urma unor probleme de sănătate. Primarul Capitalei a mărturist că a fost tratată de medicii de la două instituții medicale din București. Gabriela Firea nu a dat detalii despre suferințele prin care a trecut, dar potrivit unor surse medicale, a suferit o intervenție chirurgicală tot în urma unor probleme gastro-intestinale.