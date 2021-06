Gabriela Firea, la momentul adevarului. A fost sau nu amanta lui Calin Popescu Tariceanu

De-a lungul carierei sale, Gabriela Firea a fost tinta mai multi scandaluri. Printre acestea au fost si unele amoroase. S-a zvonit ca aceasta ar fi fost amanta lui Calin Popescu Tariceanu, iar acum Gabriela Firea a avut sansa sa spuna adevarul ei.”Sunt numai minciuni. Este greu de crezut că o femeie poate reuși în carieră fără ajutorul cuiva. Am avut o căsnicie fericită și devotată”, a răspuns FireaSpeculatiile asupra unei idile intre cei doi au aparut in urma cu 11 ani, dupa ce Cristian Boureanu a aruncat aceasta informatie in spatiul public.Gabriela Firea a fost acuzata in trecut ca i-a spart casa si fostului sau sot, Răsvan Firea. Foarte hotarata insa, ea a infirmat vehement si aceste speculatii.”Eu nu am stricat casa nimănui. Răsvan era singur de mulți ani când a început să-mi facă curte. Nu pot fi acuzată ca i-am despărțit. Dumnezeu știe mai bine cum au stat lucrurile. Eu am fost a patra soție. Răsvan avusese înainte trei mariaje, care au durat câte un an. Nu știu ce s-a petrecut înainte, poate că nu s-au potrivit. Noi am fost căsătoriți timp de 18 ani. Răzvănel venea mereu la noi. Le urez numai bine (n.r fiului vitreg și mamei sale)”, a spus vicepreședitele PSD.