Geanina din Las Fierbinti s-a casatorit. Primele imagini de la cununia civila a actritei

Nunta mare in showbizul romanesc. Celebra Geanina din Las Fierbinti s-a casatorit in acest weekend cu logodnicul sau austriac. Cea care a facut marele anunt a fost chiar actrita, care a postat pe Instagram si primele imagini de la cununia civila.



Anca Dumitra a arătat spectaculos într-o rochie roșie, cu un machiaj special, înconjurată numai de oameni foarte dragi.



"Îmi doresc o nuntă ca în povești! Îmi doresc o petrecere frumoasă." Anca Dumitra este discretă când vine vorba despre viața personală, dar nu a ascuns că are o relație și se pare că iubitul ei a cerut-o de soție chiar de ziua ei.