George Burcea a rupt tacerea despre consumul de droguri. De ce l-a denuntat Andreea Balan

Intr-un interviu pentru revista OK! Magazine , actorul a marturisit totul despre episodul in care a fost retinut de politisti.”Da, am avut un moment în care eram destul de pierdut emoţional din cauza problemelor de acasă, dar de acolo şi până la dependenţă, cum a scris presa, e cale lungă. Politia ştia acest lucru de la Andreea, nu că m-ar fi filat, cum s-a scris de nenumărate ori. Punctul culminant al separării a fost anul trecut, când încercând să fac această carte, mi s-a spus că proiectele mele sunt de rahat, mici şi nesemnificative, iar ale ei sunt de 50 de ori mai mari decât ale mele.Atunci ştiam că de acolo şi până la despărţire nu mai este decât un pas de pitic”, a declarat George Burcea , pentru sursa citată.De asemenea, George a precizat ca Andreea Balan l-a denuntat in acea seara deoarece isi dorea un avantaj in ceea ce priveste custodia fetitelor.”Nu am fost niciodată violent, dar ea a chemat poliţia pentru a putea avea în procesul de custodie un avantaj. O doamnă, Mădălina, prietenă bună cu Andreea, a sfătuit-o să facă aceste lucruri. Şi nu vorbesc de pe surse, pot demonstra asta. Comportamentul meu era generat de ceea ce se întâmpla între noi, nu de substanţe consumate, lipsit de acasă şi alte bălării care au apărut în presă”, a mai spus George.