George Burcea, abuzat in copilarie

"Am avut o copilărie violentă, tatăl meu a fost foarte violent în familia noastră, o bătea pe mama des, am suferit mult din cauza lui. Ei nu mai sunt împreună de mulți ani. Și eu am luat bătaie de la tata. Am fost abuzat. Mă bătea și am crescut în ritmul acesta”, – a declarat George Burcea la Antena Stars.George Burcea susțină că violența și agresivitatea tatălui său l-au determinat să-și dorească mai mult de la propria sa viață: „Bătăile de la el m-au făcut să realizez să fac ceva cu viața mea și să fac ceea ce îmi place”, a mai spus George Burcea.