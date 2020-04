George Burcea si Andreea Balan, scandal in seara de Paste

Furios de gestul facut de Andreea Balan, George Burcea i-a adresat cuvinte dure in mediul virtual."Mi-am luat block de la Ella. Oare cine a facut asta? Hmmm, interesant, nu?”, a scris Burcea. Dar nu s-a multumit cu atat si a atacat-o fara menajamente pe Andreea Balan: "Cand c#$%*& fostei sotii sunt mai mari decat interesul familiei, te blochezi in net. Bravooo.""Sa mai credeti in sfintele care fac pe nevinovatele la TV… care-si dau duhul pentru familie… care jura ca boul a fost de vina, iar ele sunt sfinte :)) Paste fericit”, a mai adaugat el pe Instagram.Citeste despre reactie Andreei Balan pe supermame.ro