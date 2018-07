George Clooney, accident rutier grav! A ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost lovit de o masina

Actorul in varsta de 57 de ani a fost ranit in urma accidentului. Acesta a fost preluat de o ambulanta si transportat de urgenta la spitalul pe insula din Marea Mediterana, Sardinia. Potrivit primelor informatii acesta ar fi suferit rani usoare, scrie libertateapentrufemei.ro.In timp ce ziarele din Italia, sustin ca George Clooney se plimba cu bicicleta, tabloidul "The Sun" sustine ca acesta, de fapt, se afla pe un scuter. George Clooney se afla in Sardinia intr-o vacanta, alaturi de sotia lui, Amal, dar si pentru a incepe filmarile la o noua pelicula. El a fost dus la camera urgenta de la spitalul John Paul II, iar potrivit primelor informatii acesta ar fi suferit rani usoare.