George Clooney, diagnosticat cu o boala grava dupa ce a slabit 13 kilograme

Cu patru zile inainte de a incepe filmarile pentru noua pelicula, actorul a acuzat dureri puternice de stomac, iar in urma investigatiilor medicii i-au dat un diagnostic crunt: pancreatita, boala ce poate fi fatala.„Cred că am făcut eforturi prea mari să slăbesc repede şi probabil nu am avut grijă de mine. Mi-a luat câteva săptămâni să mă simt mai bine şi, ca regizor, nu este atât de uşor, pentru că ai nevoie de energie. Eram pe un gheţar în Finlanda, ceea ce a îngreunat lucrul. Dar a ajutat personajul', a spus Clooney.