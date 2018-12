George si Amal Clooney, primele imagini cu gemenii lor. Iata cat de simpatici sunt. Este pentru prima oara cand le arata chipurile

Ella si Alexander au un an si jumatate. Amal a fost surprinsa recent cu cei doi copii in timp ce iesea dintr-un hotel din New York, marcand astfel prima aparitie publica a micutilor.De această dată, avocata nu le-a mai ascuns chipurile micuţilor, iar internauţii au remarcat imediat asemănarea izbitoare a copiilor cu tatăl lor, George Clooney.Ella şi Alexander aveau fiecare câte un ursuleţ de pluş identic şi hăinuţe din jeans asemănătoare, în timp ce mama lor a adoptat o ţinută casual – pantaloni din piele, o jachetă cu imprimeu-leopard, cizme Stuart Weitzman şi o bască neagră.

