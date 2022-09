George Simion si-a trimis proaspata sotie la mare cu trei copii orfani de care are grija. Ce face liderul AUR in acest timp

George Simion a revenit la treaba dupa ce s-a intors din luna de miere. Liderul AUR a petrecut trei zile la Sapanta, in Maramures, cu proaspata lui sotie, iar acum si-a reluat activitatile.



Intre timp, liderul AUR si-a trimis sotia la mare impreuna cu cei trei copii orfani de care el are grija de mai mult timp. „Ilinca este la mare cu copiii. Eu am multă treabă şi nu am putut să merg cu ei„, a spus George Simion la România TV.



Liderul AUR a declarat recent, înainte de nuntă, că are grijă de trei copii de la Filiași, care nu au mamă şi nici prea multe posibilităţi materiale. El le plăteşte lunar o bursă, care să îi ajute. „Robert, Laurențiu și Ionuț, copiii noștri de lângă Filiași” așa îi prezintă George Simion, le-a dăruit costume populare și i-a invitat la nuntă pe toți cei trei frați.