Georgiana Onuti aduce in dar energie si pofta de viata!

Acest cantec transmite si duce mai departe energia, spiritul si forma muzicala traditionala a vantului autentic bucovinean.„Este un cantec de joc, un tablou al unei zile de sarbatoare, asa cum inca in zona Radauti se mai intalnesc si astazi oamenii la stransura sau la balul gospodariilor. Prin el doresc sa aduc bucurie si pofta de viata. Melodia este oferita de maestrul Viorel Leanca, text Mariana Honceru, filmari Andrei Lesan.”, spune micuta artista.La numai 12 ani, Georgiana Onuti are un repertoriu solistic variat, are cantece batranesti, cantece de joc, cantece de iarna, obiceiuri si traditii pe teme variate. Artist desavarsit, pasionat de ceea ce face, Georgiana este o perfectionista, fiind atenta la fiecare detaliu:„Fiecare melodie noua e o provocare pentru mine, de fiecare data incepe un puzzle care trebuie completat, trebuie data o interpretare. Dupa ce am inteles foarte bine mesajul textului, trebuie sa creez anumite miscari de scena si gesticulatii, trebuie sa nu uit sa pastrez acel zambet al fetei de varsta mea, care vine din fericirea faptului ca sunt in fata oamenilor si cant dar care, datorita concentrarii la text, la ritm, la muzica orchestrei, fara sa vreau il mai pot pierde.”, marturiseste ea. Cu o voce versatila, Georgiana canta dumnezeieste folclor, dar recunoaste ca se simte atrasa si de muzica usoara, pe care o canta ocazional, doar pentru ea si apropiatii ei. De aceea nu ni se mai pare ciudat sa auzim ca pe langa scoala, unde este premianta, o cantareata de muzica populara, pasionata de tot ce reprezinta folclorul, ia lectii de dans modern.„Iubesc tare tare muzica usoara, dar atat de mult m-a captat muzica populara, incat cand mai am cate o pornire spre muzica usoara, ma abtin, ma stopez pentru ca nu vreau sa am sentimentul ca am tradat prima mea dragoste, adica cantecul popular. Vreau sa fiu fidela visului meu, sa pot sa pastrez toata viata vii straiul popular, cantecul, obiceiurile, graiul arhaic, regionalismele... Chiar daca nu va fi poate la moda, vreau sa fiu eu mai altfel cu dragoste si respect fata de ce ne-au lasat strabunii! Si da, ca sa-mi ostoiesc dorul de muzica usoara, am decis sa iau lectii de dans modern / contemporan cu Ruxandra Dan, un specialist in arta dansului, unul dintre cei mai buni coregrafi din tara noastra”, recunoaste ea.Georgiana Onuti a debutat la varsta de 6 ani in muzica populara cu inocenta unui copil inzestrat pentru aceasta activitate, avand o inclinatie artistica pentru acest domeniu. Parintii i-au oferit ocazia sa incerce mai multe activitati de identificare a laturii personalitatii, propunandu-i ca activitati recreative: inot, dans modern, pictura , arte martiale, karate, ea alegand muzica. In timp a devenit selectiva si competitiva si-a perfectionat expresivitatea, ritmul, emotiile, sentimentele, ca pe parcurs sa se dovedeasca a fi un talent artistic. Orizontul artistic al Georgianei s-a dezvoltat dobandind in scurt timp gustul pentru frumos si deprinderi de comunicare.La 12 ani a primit o oferta onorabila in vedrea prezentarii unei emisiuni de copii si pentru copii de la o televiziune regionala cunoscuta din Moldova, iar in prezent prin aceasta emisiune cauta si promoveaza copii cu aptitudini si talente din toate domeniile