Gesti inconstient? Elena Basescu, si-a dus fiica de doar o saptamana la pisicina

La doar o saptamana de cand a nascut, Elena Basescu si-a reluat activitatile de zi cu zi, iar de curand a fost la o pisicina impreuna cu cei trei copii ai sai, inclusiv cu micuta Anastasia in varsta de o saptamana.Elena a ales o piscina acoperita pentru copii sai, iar micuta a stat in carucior si a fost plimbata de fratiorii ei mai mari.Elena Basescu are o relatie de mai bine de un an cu un barbat mai tanar decat ea cu 12 ani, Tomata, un cunoscut in lumea mondena a Bucurestiului si patron al unui restaurant de lux.