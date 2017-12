Gestul facut de reprezentantii farmaciei Catena la o luna de la moartea Stelei Popescu

Astfel, dupa ce dupa moartea actritei au pus afise in toate geamurile farmaciilor din tara, acum, oficialii lantului de farmacii au facut din nou un gest in memoria Stelei Popescu: au pus imaginea vedetei intr-un tablou.Stela Popescu şi Alexandru Arşinel erau imaginea acestor farmacii şi, în semn de respect, reprezentanţii de la Catena au decis să pună la recepţie câte un tablou îndoliat în care apare regretata actriţă şi mesajul de mai jos, scris cu alb pe fondul negru. Multi clienti ai farmaciei se opresc in fata tabloului, unele persoane spunand chiar cate o rugaciune.