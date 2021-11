Gheorghe Gheorghiu, probleme dupa nunta fastuoasa din America. Ce se intampla cu artistul

Duminica, 14 noiembrie, au organizat o petrecere fastuoasa, la care au participat aproximativ 1000 de invitati. Multi prieteni ai artistului i-au fost alaturi in aceasta zi importanta. Cei doi au avut evenimentul în New York, iar nași le-au fost Maria Dragomiroiu și soțul acesteia. Vor veni foarte mulți prieteni, și-au luat viza, și-au luat biletele de avion. O să facem o nuntă tradițional românească, Gabriela se va ocupa. Vor fi în jur de 1.000 de invitați. Vin din România foarte mulți, prieteni, artiști. Am dat vreo 500 de invitații ori câte două persoane”, declara solistul.Dupa petrecere au aparut insa si cateva probleme pentru artist. Interpretul a recunoscut că „a mers bine de tot darul”, dar au fost și mici probleme. Soția lui s-a ocupat de toată partea organizatorică, așa că evenimentul nu putea fi decât extrem de frumos.”Sunt foarte bine. A bătut aerul condiționat toată noaptea, acum tușesc. A mers bine de tot darul. (…) A fost o petrecere extraordinară, nu mă așteptam, dar am avut încredere în ea. Știam că totul o să fie bine dacă organizează ea (n.r. Actuala soție), este o perfecționistă desăvârșită”, a mărturisit Gheorghe Gheorghiu pentru emisiunea La Măruță.