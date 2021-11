Gheorghe Gheorghiu s-a casatorit la 67 de ani. A facut nunta cu 1000 de invitati. Cum s-a imbracat mireasa

Gheorghe Gheorghiu s-a casatorit la 67 de ani. Nunta a avut loc pe 14 octombrie, in America. Indragitul cantaret si-a unit destinul cu Gabriela Bancescu, 54 de ani, o femeie de afaceri, care detine un restaurant in New York.Nunta s-a desfășurat la Mikelle Palazzo Ballroom, un local superb, din New York. "Viitorul este luminos. Eu cu soția mea suntem prieteni de mulți ani", dezvăluia Gheorghe Gheorghiu, la Antena Stars.Cei doi si-au dorit o nunta cu specific traditional roamnesc si au avut alaturi de ei prieteni dragi, aproximativ 1000 de persoane."Vor veni foarte mulți prieteni, și-au luat viza, și-au luat biletele de avion. O să facem o nuntă tradițional românească, Gabriela se va ocupa. Vor fi în jur de o mie de invitați. Vin din România foarte mulți, prieteni, artiști. Am dat vreo 500 de invitații ori câte două persoane", declara solistul la Antena Stars. Și iată că așa a și fost. Din imagini se vede că mirii nu au dorit să epateze cu ținute extravagante, ci au mers pe ceva clasic: mirele a purtat un costum simplu, negru, iar mireasa, o rochie elegantă prin simplitatea ei.Gabriela Băncescu (54 de ani) este originară din Brașov, la fel ca interpretul, însă locuiește de ani buni în SUA. Gabriela Băncescu este una dintre cele mai respectate femei de afaceri din comunitatea noastră din New York. "Am venit în urmă cu 25 de ani în SUA, chiar în luna noiembrie. Am luat-o de jos: ospătar în restaurant. După câteva luni m-au pus manager, iar după câțiva ani am cumpărat primul restaurant, Transilvania, în 1998. După aceea am deschis încă două restaurante: Harmony Terrace și Romanian Garden. Momentan le am doar pe ultimele două", povestea Gabriela, într-un interviu pentru stiridiaspora.ro.