Gheorghe Turda a avut COVID-19, dar spune ca nu crede in boala

„Pe 2 ianuarie am ieșit din izolare, mi-am făcut testul, îl am în buzunar. Am cu două -trei linii albastre. A fost greu și nu prea. Am răcit la Slănic Prahova din cauza temperaturilor joase din mină. Nu a fost COVID, a fost o răceală, pur și simplu”, a spus artistul."Ei, normal că am ieșit pozitiv. Cine vrea și cine nu vrea iese pozitiv. Nu cred că am avut COVID, deși o să fac vaccinul care e nevoie să îl facem.”, a mai spus Gheorghe Turda.“Am fost foarte răcit, acum sunt mai bine. Medicul mi-a dat antibiotic timp de o săptămână, iar sâmbătă am făcut şi testul de covid şi nu am mai ieşit din casă. Ieri am primit vestea, dar acum sunt mult mai bine. Am răcit şi la plămâni, şi acum se simte în vocea mea. Totuşi, am făcut o formă uşoară, faţă de multe alte persoane. Şi ginerele meu a avut, dar nu cred că am luat de la el, mai degrabă din excursie. Am fost la salină în Prahova şi acolo erau puţine grade. Iniţial, fetele mele s-au speriat, dar acum când au văzut că totuşi sunt mult mai bine, s-au mai liniştit”, spunea Gheorghe Turda, în urmă cu câteva săptămâni.