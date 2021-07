Gigi Becali a dat lovitura. Pensia uriasa pe care o va incasa dupa mandatul de europarlamentar

Pentru Gigi Becali aceasta veste a fost una total neasteptata. A fost sunat de un oficial de la Bruxelles, care l-a întrebat dacă vrea să beneficieze de acest venit. Bineinteles, omul de afaceri a acceptat imediat, iar pensia pe care o va primi este una uriasa. Este vorba despre suma de 2.500 de euro, pentru un mandat avut în Parlamentul European. De asemenea, boss-ul FCSB va încasa şi suma de 4.000 de euro de la statul român, pentru că a fost parlamentar timp de 12 luni.Mandatul de europarlamentar al lui Gigi Becali a ramas insa neincheiat, pentru ca la un moment dat, s-a retras. Ulterior, patronul celor de la FCSB a regretat și a afirmat că dacă rămânea europarlamentar nu ar fi fost condamnat la închisoare.„Am trimis datele unde să-mi trimită banii. Am muncit și eu în viața mea. Sunt vreo 2.500 de euro., de ce să-i las, îi aduc în țara mea, dau cui are nevoie. Dar eu pot să aduc 50 de milioane de euro pe an în România dacă sunt lăsat în pace! Nu vreau să fiu ajutat, vreau să fiu lăsat în pace”, a declarat Gigi Becali la România TV. Patronul celor de la FCSB a fost europarlamentar în perioada iunie 2009 – decembrie 2012.„Am făcut o mare greşeală că m-am retras din mandatul de europarlamentar, că nu aveau curajul să facă asta. M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea. Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit. Îmi pare rău că m-am retras din mandatul de europarlamentar. Acum, am pus nişte avocaţi să se intereseze dacă pot să îmi reiau mandatul, pentru că demisia eu nu mi-am dat-o de acolo”, spunea Gigi Becali în 2013.