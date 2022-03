Gina Pistol a slabit spectaculos. Dieta cu care a dat jos nu mai putin de 15 kilograme in 30 de zile

Gina Pistol este tare mandra de ea, mai ales ca a reusit sa isi atinga unul dintre obiectivele din acest an. Iubita lui Smiley a slabit nu mai putin de 15 kilograme in timp record, doar o luna. La aproape un an dupa ce a devenit mamica, Gina a revenit la formele de odinioara cu ajutorul unei diete, dar si cu foarte multa ambitie.”Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a spus Gina Pistol.Mic dejun – budincă din semințe de chia cu mango.Gustare 1– o limonadă cu cătină și cu sirop de arțar.Masa de prânz – file de șalău pane la cuptor cu piure de mazăre.Gustare 2 – chifteluțe din hrișcă cu salată frisee (andivă creață) și roșii cherry.