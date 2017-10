Gina Pistol il face tatic pe Smiley? Prima declaratie despre sarcina

Blonda a recunoscut ca are o relatie, insa nu doreste sa dea niciun fel de detalii despre asta. Recent, a marturisit ca isi doreste sa vina mama, insa nu vrea sa grabeasca lucrurile.“Nu-mi lipseste nimic. Am absolut tot ce-mi doresc. Am prieteni foarte buni care ma iubesc, am... familia mi-e OK. Nu-mi lipseste nimic! Cred ca o asaza Dumnezeu asa cum considera el, cand considera el. Daca n-a fost sa fie pana acum, sunt sigura ca n-a fost sa fie... Nu-s nebuna sa zic ca nu o sa fac si eu un copil la un moment dat, dar cred ca le oranduieste El cum considera. Nu, nu lucrez la un copil. Ce vrea Dumnezeu, cand o fi sa fie, cand o vrea Dumnezeu sa am un copil, sa fie ce o vrea El”, a declarat Gina Pistol pentru cancan.ro.