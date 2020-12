Gina Pistol, in lacrimi de ziua ei de nastere. Astazi a implinit 40 de ani

Colegii ei, chefii Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, dar și Speak, i-au zis încă de dimineață "La mulți ani", iar Gina a povestit pe Instastory ce surpriză i-a făcut Smiley, iubitul ei, la prima oră."În această dimineață mă simt foarte răsfățată. Am avut un început de zi care m-a făcut să plâng. Am plâns toată dimineața pentru că astăzi fac 40 de ani, împlinesc 40 de ani de viață pe acest pământ și am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața mea. M-am trezit pe o muzică superbă. În living aveam un cvartet de coarde care a cântat melodia din «Parfum de femeie», superbul tangou din film, apoi un vals. Vă dați seama că abia eram trezită din somn, abia ieșită din baie și bineînțeles că am plâns", a povestit Gina Pistol.