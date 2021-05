Gina Pistol pleaca de la Antena 1? Primele declaratii ale vedetei

Contactata de reporterii fanatik.ro , Gina a facut primele declaratii in acest sens si a negat zvonurile ca ar urma sa incheie definitiv colaborarea sa cu trustul Intact.“Nu se pune problema ca eu să plec de la Antenă, sunt doar niște zvonuri, vă asigur de asta! Am un contract care va mai dura câțiva ani, deci nu voi pleca așa cum spun zvonurile. Eu am prezentat Asia Express timp de trei sezoane, așa că, normal, i-am dat niște sfaturi Irinei Fodor, am totuși experiența celor trei ani. Am făcut-o ca de la femeie la femeie, pentru că este un proiect obositor, este istovitor și durează mult. Stai plecată aproape două luni, ești departe de familie, iar asta este greu și pentru tine, și pentru toi cei implicați”, a mărturisit Gina Pistol pentru fanatik.ro.Gina continua sa castige bani chiar daca sta acasa. Iubita lui Smiley este foarte activa pe retelele de socializare unde promoveaza produse cosmetice, pentru slabit ori pentru bebelusi. Pentru o singura postare pe Instagram sau Facebook, vedeta incaseaza intre 1000 si 2000 de euro.