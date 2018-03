Gina Pistol, primele declaratiii oficiale despre sarcina

De cateva saptamani presa vuieste despre faptul ca Gina Pistol ar fi insarcinata, iar Smiley urmeaza sa devina tatic. Mai mult, si Dan Capatos a afirmat ca diva urmeaza sa devina mamica. Gina Pistol a dat primele declaratii despre sarcina in momentul in care a fost sunata de Serban Huidu si colegul acestuia Codrut Keghes, alias Dezbracatu'."Nu, nu sunt insarcinata. Tocmai m-ati trezit din somn, m-ati luat pe nepregatite. M-am pus tarziu la somn, ca am avut filmari", a reactionat Gina Pistol in momentul in care a fost intrebata daca este insarcinata."Nu te credem, da-ni-l pe Smiley", a spus Dezbracatu', iar Gina Pistol a inceput sa rada.Pentru a confirma faptul ca in presa apar zvonuri false, Serban Huidu a adus in discutie faptul ca in urma cu doar cateva zile in presa s-ar fi scris ca acesta a murit: "Si despre mine s-a scris acum cateva zile ca am murit, dar uite ca nu am murit, sunt viu", potrivit libertatea.ro.