Giulia Anghelescu, probleme mari de sanatate: "Zicea lumea ca sunt insarcinata in 8 luni"

In urma analizelor, Giulia Anghelescu a aflat ca are intoleranta la gluten, o afectiune ce necesita tratament si atentie pentru a nu duce la complicatii.„Începusem să mă umflu. Eram practic atât de umflată că îmi zicea lumea că sunt însărcinată în 8 luni. Bineînțeles că prima mea reacție a fost că hai că nu există intoleranță la gluten, că prea mi se părea că toată lumea are această suferință în ultimii ani, mai ales în partea asta de online și nu am crezut până când nu m-am dus să mă verific și așa a fost. Între timp m-am împăcat cu această intoleranță.', a spus Giulia Anghelescu.