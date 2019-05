Giulia Nahmany a slabit 6 kg in 10 zile. Iata dieta cu care a slabit vedeta

povestea Giulia Nahmany la Antena 1.Din pacate, dupa ce a slabit, vedeta a pus la loc cateva kg. Acum Giulia Nahmany are un regim alimentar care ii permite sa manance pe saturate, dar nu va mai pune kg la loc. In plus, vedeta a inceput sa mearga din ce in ce mai des la sala.a mai adăugat Giulia Nahmany , conform click.ro.