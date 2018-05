Horia Brenciu, pus la zid dupa ce a facut un live la volan: "Ce fel de exemplu dati?"

Acesta i-a contrariat pe fani, mai ales ca in urma cu cateva zile a avut loc un accident teribil in Ungaria, in urma caruia si-au pierdut viata 9 persoane. Soferul microbuzului a intrat intr-un TIR plin cu nisip in timp ce facea un live pe Facebook.Artistul Horia Brenciu s-a filmat chiar ieri în timp ce conducea. „Neața! Trezirea! Stai să depășesc! Mamma mia!”, exultă cântărețul în clipul de aproape 40 de secunde înregistrat la volan.Fanii i-au reproșat acest lucru lui Horia Brenciu. Iată mai jos doar câteva dintre comentarii:- Încetați cu live-urile la volan! Nu aveți timp să faceți live în alte condiții? Ce fel de exemplu dați?- Doamne! Nu-mi ies din minte imaginile și vorbele rostite de sofer: "VIN ACASĂ" . Într-adevăr, să încercăm să fim mai responsabili, acasă ne așteaptă familia.- Nu e primul live pe care îl faci la volan... sunt fan, dar ar trebui să îți revizuiești acest comportament! - 2 minute de live le poți face într-o parcare!!! Viața are prioritate!!!!!!!! - Bravo! După accidentul cu 9 morți... tot nu vă potoliți... bun exemplu, domnule Brenciu. - Stop live la volan! Viața are prioritate, dacă nu a ta, a celor care sunt și ei participanți la trafic!