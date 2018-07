Horia Brenciu, scos din minti de fani dupa ce i-au spus ca sotia lui este batrana. Ce le-a scris artistul

Artistul a numit-o pe aceasta "diva lui", insa fanii i-au stricat buna dispozitie.O „admiratoare” a facut o remarca nu tocmai potrivita despre partenera lui de viata.„Batrana pentru tine Horia...Pacat ca nu ti-ai gasit o fata tanara si frumoasa” a fost comentariul care l-a facut imediat pe Horia sa reactioneze.„Pacat de mesajul asta, ca poza ta de profil parea atractiva” a fost replica artistului. Cei doi au continuat schimbul de replici, artistul fiind extrem de elegant in exprimare.„Despre ce consecinte vorbesti?! Ce e chestia asta ieftina cu persoana publica?! Ai scris. Ti-am raspuns. Am replicat elegant cu o trimitere la poza ta, fata de randurile puerile pe care le-ai scris. E adevarat, nu oricine pricepea subtilitatea. Ai inceput cu stangul, judecand, ceea ce nu se intampla nici daca as fi fost cel mai necunoscut de pe planeta. Nu te-am blocat. Nu te-am jignit. Dar ceea ce observ e ca insisti cu randurile-ti indoielnice si la prietenii mei care scriu pe pagina asta. E clar, Instagramul nu e pentru tine. Vorbeai de consecinte?! Ai niste raspunsuri la afirmatiile tale de la oameni normali. Astea sunt consecintele judecatilor tale. si nici nu esti persoana publica! Ce chestie!”, a mai scris artistul.

