I-au explodat silicoanele: prezentatoare TV din Romania, operata de urgenta

”Aveam dureri, dar mai ușoare, încă de anul trecut, de prin vară. Am mers la medic, mi-a făcut un RMN, mi-a spus să revin după câteva luni la ujn nou control. Știam că, deja, implanturile mamare ale mele, care aveau 13 ani, sunt, să zic așa, expirate, dar cum mă dureau puțin și rar, am crezut că totul va fi ok”, a spus Raluca Dumitru pentru wowbiz.ro.Din pacate insa, problemele s-au agravat si, din cauza, durerilor, Raluca a mers la un nou control.”Am mers din nou la medic, mi s-a mai făcut un RMN și mi-au spus că implantul mamar e spart, că a explodat practic. Nu mai puteam, aveam dureri groaznice după ce s-a spart implantul cu silicon, așa că, imediat, am mers la chirurg”, a mai declarat vedeta.Având în vedere diagnosticul, medicii au decis să îi scoată implanturile mamare și, pentru că și-a dorit să se poată lăuda, și în viitor, cu un bust perfect, Raluca Dumitru a schimbat implanturile.