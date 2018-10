Ilie Balaci, poveste de dragoste impresionanta. Cum si-a cunoscut sotia!

Ilie Balaci a fost un exemplu de fotbalist, dar un om foarte bun. Cea care i-a fost alaturi mereu a fost sotia lui, despre care a acordat un interviu in Adevarul, in urma cu mai multi ani.Ilie Balaci a povestit atunci ca si-a cunoscut sotia pe cand era in liceu. Au fost colegi:Ilie Balaci: De clasă. În clasa a noua. De atunci. Faceţi socoteala că am aproape 40 de ani de când sunt însurat.Ilie Balaci: (Dezaprobator) Dragoste la prima vedere la 16 ani, ce dracu’!... S-a legat. Probabil că mi-a fost mie hărăzită, eu – ei. Ne-am luat, şi cu asta, basta!Ilie Balaci: Era mai bună. Şi era şi bună atletă. Dar numai că, atunci când s-a măritat cu mine, avea 17 ani şi n-am mai lăsat-o. Trebuia să plece în cantonamente… „Eu eram o vedetă la 11-12 ani“ Părinţii cum au reacţionat când au aflat? O cunoşteau pe Dana, pe nevastă-mea. Dacă eram mai mult împreună, nu li s-a părut… Atâta, mama mi-a zis: „Eşti cam tânăr“. Iar tata m-a luat deoparte şi mi-a zis: „Uite care-i povestea. Tu, dacă te-nsori, te-nsori pentru o viaţă. Nu-mi vii mie peste o lună-două, un an, doi, cinci, că divorţezi. La noi în familie nu s-a-ntâmplat. O iei, să fii sănătos, rămâi cu ea pân’ la sfârşit!“, declara, in urma cu mai multi ani Ilie Balaci. Interviul complet il poti citi AICI