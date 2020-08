Ilie Nastase, cadou de 240.000 de euro pentru sotia lui

Ilie Nastase i-a cumparat Ioanei o masina de lux, in valoare de 240.000 de euro. Este vorba despre un Bentley Continental GT Sport, în două uşi, în valoare de 240.000 de euro., a declarat Ioana Năstase pentru click.ro Fostul lider în clasamentul ATP este posesorul unui teren de 1.000 de metri pătrați în Moeciu de Jos. Fostul tenisman mai are o casă în București și una de vacanță în Mamaia, ceasuri în valoare de 150.000 de euro, bijuterii de 100.000 de euro și tablouri de 50.000 de euro.Ilie Năstase este proprietarul unui BMW Z3, unui Mini Cooper, unui BMW X6 și unei motociclete.În bancă are un cont curent de 613.000 de lei (129.000 de euro), plus unul de 35.000 de euro și altul de 187.000 de dolari. Totodată, Ilie Năstase avea în aprilie 2019 și o datorie față de fosta sa soție, Amalia Năstase, în valoare de 2.200.000 de euro.