Ilie Nastase, prima declaratie dupa ce a fost incatusat de politie: "M-au scos cu forta din masina, m-au aruncat cu fata la pamant"

Se pare ca fostul tenismen bause si a avut o altercatie cu politistii, care l-au incatusat si l-au dus la sediul politiei. Oamenii legii sustin ca Ilie Nastase i-a scuipat si i-a injurat, refuzand sa se legitimeze.Ilie Nastase a recunoscut ca a consumat alcool, insa sustine ca nu a fost agresiv.„Am venit acum de la poliție, de fapt miliție, direct la Complexul Stejari să fac puţin sport, după ce mi-au pus cătuşele şi am făcut bătături la mâini. Dar nu asta e problema. Am fost la o masă la restaurant, cu un prieten, am consumat mai multă mâncare şi mai puţină băutură, mai precis 3 beri. Când am ieşit de acolo, erau la mai puţin de doi metri erau trei maşini de miliţie. M-au întrebat cât aţi băut. Când spus că am băut 3 beri, au spus: 'Hai domne, aţi băut mai mult, am văzut cât aţi stat acolo, am văzut noi'. În momentul când mi-a spus că nu mă crede m-am enervat. M-au scos cu forţa din masină, m-au aruncat cu faţa la pămant, de parca eram cel mai mare terorist al României şi nu eram fost general şi fost parlamentar”, a declarat Ilie Năstase la Realitatea TV