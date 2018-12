Ilie Nastase se casatoreste din nou la 72 de ani. A cerut-o de sotie pe iubita lui

Ilie Nastase are ganduri serioase cu noua lui iubita. Se pare ca a dat-o uitarii pe Brigitte Sfat, iar acum vrea sa isi intemeieze o familie. Fostul tenismen a cerut-o in casatorie pe iubita lui. El s-a lasat fotografiat in genunchi in fata acesteia cu un buchet imens de trandafiri albi.