Ilie Nastase se insoara pentru a cincea oara!

Relatia celor doi este una foarte serioasa, iar acum Ilie vrea sa o conduca in fata altarului pe Ioana, in varsta de 41 de ani.„Nu mă împac cu Brigitte, eu am divorţat şi acum sunt bine cu femeia de lângă mine. În iunie ne vom şi căsători”, a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru Click!.Ioana a marturisit ca este foarte fericita cu Ilie si ca nu are nicio teama in privinta lui Brigitte.„Am tot respectul pentru Brigitte, chiar dacă nu o cunosc. Din câte ştiu, ea nu l-a mai căutat deloc pe Ilie. Şi dacă l-ar căuta, nu aş fi deranjată. Nu poţi ţine un bărbat cu forţa lângă tine dacă el nu vrea”, a declarat Ioana Simion pentru Click!. Nici Ioana nu este la prima relaţie cu un bărbat celebru. Înainte de Ilie Năstase constănţeanca s-a iubit şi cu Nick Rădoi, miliardarul american de origine română. Ioana Simion a învăţat din această experienţă şi a respectat anumite reguli în povestea cu tensimanul. „Nu mă mut la Ilie, am vorbit despre acest lucru şi am stabilit să stăm şi la Constanţa, şi la Bucureşti. Eu la Constanţa am casa şi copilul de care sunt foarte ataşată. Nu cred că pot vorbi despre o mutare definitivă la Bucureşti. Am hotărât să facem naveta, astfel că atunci când ne plictisim, să dăm o fugă până la marea de care sunt îndrăgostită, apoi să vin în Bucureşti”, declara iubita lui Ilie Năstase, pentru Click!, în octombrie 2018.