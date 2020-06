Ilie Nastase si Ioana s-au casatorit in weekend! Ce conditii i-a impus fostului tenismen

Spre surprinderea tuturor, Ioana a publicat pe contul sau de socializare imagini imbracata cu ea in mireasa si a anuntat ca pe 6 iunie s-a casatorit cu Ilie Nastase, care ii era sot in acte inca de anul trecut, din aprilie.Cei doi s-au cununat religios la Techirghiol, dupa ce Ilie Nastase a convins-o pe Ioana sa-i mai dea o sansa. Aceasta a dezvaluit ca i-a pus fostului tenismen anumite conditii inainte de a accepta sa imbrace rochia de mireasa.a explicat Ioana Năstase pentru Click!In urma cu o luna, Ioana Nastase, era decisa sa divorteze din cauza neintelegerilor tot mai dese pe care le avea cu fostul tenismen. Aceasta le-a spus apropiatilor ca s-a saturat de violenta verbala la care era supusa de Ilie Nastase, iar la momentul respectiv o impacare era imposibila."Eu am incercat sa il fac fericit, asa cum n-a mai fost. Dar asa a fost sa fie, toate au un rost in viata. As minti sa spun ca exista iubire, exista respect. Voi depune actele de divort cat mai curand, deja m-am interesat," spunea Ioana in urma cu o luna.Inainte de mariajul cu Ioana, fostul mare jucator de tenis a mai fost casatorit cu Dominique Grazia din 1972 pana in 1980, Alexandra King, Amalia Nastase si Brigitte Sfat. Din aceste casatorii au rezultat cinci copii, 4 fete si un baiat.