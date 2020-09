Ilinca Vandici a ajuns la psiholog din cauza pandemiei

Prezentatoarea emisiunii "Bravo, ai stil" s-a confruntat cu depresia si dupa nastere, de aceea a decis ca de aceasta sa ia masuri cat mai repede."Am ieșit din perioada pandemiei cu ședințe la terapeut. Șoc și groază. Nu e un lucru puțin pentru că tind să cred că societatea în care trăim și mai ales generația noastră are un nevoie de un pic de ajutor, are nevoie de un șut în fund, ca să se trezească un pic la realitate și să-și dea seama de lucrurile care se întâmplă fără a cădea în diverse pase mai proaste, stări mai dubioase, fără chef', a transmis Ilinca Vandici pentru Libertatea „Am făcut o greșeală în momentul în care m-am confruntat cu depresia postnatală. Nu am vrut, nu am simțit sau poate nu am crezut că e cazul să apelez la un specialist și am considerat că sunt suficient de puternică să diluez treaba asta de una singură. Lucru care nu mi-a fost favorabil pe termen lung. Iar lunile acestea de pandemie în care am stat acasă, nu am făcut nimic, nu am putut să muncesc, să mă întâlnesc cu prietenii mei, m-au readus cumva în aceeași stare pe care o aveam atunci. Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă pentru că nu mă mai simțeam eu așa cum trebuia. Am luat decizia să vorbesc cu cineva despre asta, dacă am înnebunit sau chiar mi se întâmplă niște lucruri.