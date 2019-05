Imagini socante cu Razvan Ciobanu. Filmat in timp ce era drogat cu zombie

In imaginile surprinse, Razvan Ciobanu era drogat cu zombie. Barbatul il intreaba pe creator daca are nevoie de ajutor,“Auzi, ești ok? Ce ai? Ești…”. Creatorul de modă îi răspunde, însă nu se înțelege niciun cuvânt din replica lui și… se îndepărtează din locul în care a stat preț de câteva secunde asemenea celor care pică în capcana drogului zombie. Martorul încearcă să-l oprească și se oferă să îl ajute, însă el îl refuză: “Stai, stai puțin, frate! Ce ai? Ți-e rău, vrei să te ajut cu ceva?”.Imaginile au fost surprinse la finalul iernii în București, pentru că încă sunt decorațiunile de Crăciun, iar trecătorii care apar pe înregistrare sunt îmbrăcați cu haine groase. Chiar dacă afară se observă că erau puține grade, dacă nu chiar sub 0 grade Celsius, Răzvan Ciobanu era încălțat cu papuci și avea haine subțiri pe el.