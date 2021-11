Impresarul lui Petrica Mitu Stoian o face praf pe Niculina Stoican: "Il teroriza, il umilea. Din cauza ei a iesit la pensie"

Impresarul sustine ca vorbise cu sora lui Petrica Mitu Stoian toate detaliile legate de inmormantarea artistului. Trupul neinsufletit al artistului urma sa fie dus acasa la Craiova, insa sora artistului s-a razgandit si a stabilit că trupul neînsuflețit al interpetului va fi depus la Ansamblul Maria Tănase.”Eu când am plecat de la Reșița am stabilit cu sora lui următoare, eu vin la Craiova și mă duc la firmă să trimit coșgiucul, costum național și mărunțișuri, asta am vorbit cu ea la Reșița. A zis că-l aduce acasă, nu era vorba de Teatru, de Ansamblul Maria Tănase, de nimic. M-a sunat ea că nu-l mai aduce acasă, că-l ducem la Ansamblul Maria Tănase, i-am zis că tu vorbești serios. Am rămas trăsnit.”, a declarat Costantin Goșman, impresarul lui Petrică Mâțu Stoian.Așadar, Constantin a explicat că, mai mult ca sigur, pentru regretatul Mâțu Stoian, Ansamblul Maria Tănase nu era un loc unde se ducea de drag, mai ales că avea un conflict cu Niculina Stoican..„Niculina Stoican îl teroriza, îl umilea, nu s-a dus la un spectacol, i-a trimis adresă la primărie, primăria i-a tăiat ziua și mai multe altele și mi-a zis că nu mai suport. <>. Nici mort nu-l lasă în pace, vrea să se răzbune pe mine și pe el. El a zis că nici sufletul nu-mi mai calcă la Ansamblul Maria Tănase. Cred că e ultimul lucru pe care nu și l-ar fi dorit, să fie dus la Ansamblul Maria Tănase...”, a mai adăugat impresarul.