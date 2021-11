Impresarul lui Petrica Mitu Stoian rupe tacerea. Ce probleme de sanatate avea de fapt artistul

Doru Guşman, impresarul lui Petrică Mîţu Stoian, a facut primele declaratii dupa moartea artistului. Acesta a marturisit ca Petrica Mitu Stoian nu a stiut ca are Covid. El s-a tratat acasa cu medicamente pentru raceala, fara sa stie ca este infectat cu noul coronavirus. A mers ulterior la spital, unde a facut un CT si acolo a aflat ca a trecut prin boala.„Petre a aflat că a avut COVID pe 20 sau 22 octombrie, după ce a făcut un CT şi pe acel CT i-a scris „situaţie post Covid”. Cu vreo 10 zile înainte, s-a simţit rău. Avea ba temperatură, ba îl durea capul, a luat paracetamol, a luat fervex şi i-a trecut. Şi-a făcut singur test rapid. În fiecare zi îşi făcea test rapid. Avem dovadă vreo trei din ele. Fiica mea este medic stomatolog şi i le trimitea ei.Îi spunea „Nană, uite că nu am nici astăzi covid”. Deci de aflat, a aflat în urma rezultatului acestui CT, în care se spune că pe plămânul drept are acel geam mat, pe care am înţeles că toţi sau aproape toţi, 80, 90% dintre cei care trec prin Covid, rămân cu acel geam mat care dispare cu timpul în două, trei luni. Petre a aflat, ulterior, nu ştiu dacă de la cineva sau de pe internet, că la Constanţa şi Reşiţa ar fi o clinică unde te bagă într-o cameră hiperbară şi scapi mai repede de acel geam mat de pe plămân. A aflat că la Reşiţa clinica este în vârful muntelui, că e aer curat, numai aşa-mi spunea”, a declarat impresarul artistului, transmite adevărul.ro„Nu i-au cerut nicio analiză, ci i-au spus doar să meargă cu rezultatul de la CT, cu recomandările medicului cardiolog.Medicul cardiolog i-a menţionat afecţiunile pe care le are. Nu i-a spus să se ducă în nicio cameră hiperbară”, a mai spus impresarul.„M-a sunat şi mi-a zis că este excelent la clinică, a spus că au un personal extraordinar, că este frumos. „Fii atent, la ora 2 mă bagă în camera aia două ore şi jumătate. M-a consultat medicul, a zis că nu sunt probleme, pot intra”. Astea au fost vorbele lui”, a mai spus Doru Guşman.Vineri, în jurul orei 18.00, Petrică Mîţu Stoian şi-a sunat impresarul şi i-a povestit cum a fost în camera hiperbară.„Era încântat. Apoi m-a sunat pe la 8 seara şi mi-a zis că vrea să meargă în cameră să doarmă, pentru că era foarte obosit”, a povestit impresarul.